Nahverkehr in Neu-Ulm wegen Warnstreiks eingeschränkt

Der öffentliche Nahverkehr in der Region Ulm/Neu-Ulm ist am Dienstag wegen eines Warnstreiks eingeschränkt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm für den ganzen Tag zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen. Sowohl bei Bussen als auch der Straßenbahn kommt es Ausfällen, wie die Stadtwerke am Dienstag mitteilten. Mehrere Linien entfallen demnach komplett. Die Fahrgäste sollen sich vor einer Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr über die Ausfälle informieren.

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm