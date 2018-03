Nahles strebt gutes Ergebnis für GroKo an

Die designierte SPD-Bundesparteichefin Andrea Nahles geht von einer Zustimmung der Parteibasis zu dem Koalitionsvertrag mit der Union im Bund aus. „Ich bin optimistisch, dass wir eine Mehrheit für ein Ja haben. Worum ich mich bemühen will in den nächsten Tagen, ist, dass das auch ein gutes Ergebnis wird“, sagte die am Rande der letzten SPD-Regionalkonferenz am Sonntag in Ulm.

Nahles sicherte zu, dass die SPD sich auch in einer Regierung erneuern werde. „Ich kann versprechen, dass das auch gelingt, wenn man regiert.“ Dafür stehe sie persönlich. „Ich werde nicht in die nächste Regierung eintreten, auf keinen Fall.“ Sie bewerbe sich um den Parteivorsitz und werde ihre Kraft und Energie in die Kampagnenfähigkeit und in den Aufbau der Partei stecken. Die Gegner der GroKo fordern hingegen eine Erneuerung in der Opposition.

In Ulm ist die letzte von insgesamt sieben Regionalkonferenzen der SPD. Die nicht-öffentliche Veranstaltung richtet sich an die Parteimitglieder in Bayern und in Baden-Württemberg. Die Frage, ob die SPD erneut in eine große Koalition gehen soll, ist in der Partei hochumstritten. Mehr als 463 000 SPD-Mitglieder können noch bis zum 2. März über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am ersten März-Wochenende vorliegen - und damit die Entscheidung, ob es zu einer großen Koalition kommt oder nicht.

SPD Baden-Württemberg

SPD Bayern

SPD Bundespartei

Informationen zum Mitgliedervotum