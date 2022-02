Nagelsmann zu Playoffs: „Es muss ein Mehrwert rauskommen“

Nach Vorstandschef Oliver Kahn hat sich beim FC< Bayern München auch Trainer Julian Nagelsmann offen für eine Debatte um die Einführung von Playoff-Spielen in der Fußball-Bundesliga um die Meisterschaft gezeigt. „Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, alles zu diskutieren“, sagte der 34-Jährige am Freitag in München.

Für ihn stehe aber fest: „Am Ende muss aus allen Dingen, die man verändert, ein Mehrwert rauskommen für die Bundesliga oder die Fans. Wenn schlaue Köpfe sich dafür entscheiden, dass Playoffs einen Mehrwert hätten, weil mehr Spiele übertragen werden können, weil es mehr Spannung gibt, dann bin ich der Letzte, der sich davor verschließt. Wenn was Gutes dabei herauskommt, warum nicht?“

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

Champions-League-Achtelfinale

Fakten zum Spiel Bochum - Bayern

Kader Bochum

© dpa-infocom, dpa:220211-99-82947/2