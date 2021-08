Nagelsmann zu Gerd Müller: „Begeisternde Spiele abgeliefert“

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat die Stürmerlegende Gerd Müller gewürdigt. „Gerd wird in ewiger Erinnerung behalten werden“, sagte Nagelsmann am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund. „Er hat extrem viele begeisternde Spiele abgeliefert, extrem viele wichtige, schöne und spektakuläre Tore erzielt.“ Er sei in Gedanken bei den Freunden und der Familie. Müller war am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben.

In Sachen Trauerflor und Schweigeminute für das Spiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) ist der FC Bayern nach eigenen Angaben in Gesprächen mit Borussia Dortmund und der Deutschen Fußball Liga.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-858166/2

Supercup-Spiele seit 1987

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Bundesliga-Tabelle

Supercup-Historie

Wissenswertes zum Supercup

Kader Borussia Dortmund