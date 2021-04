Nagelsmann: Werde keine Spieler mit zum FC Bayern nehmen

Trainer Julian Nagelsmann will im Sommer über den bereits zuvor verpflichteten Dayot Upamecano keine weiteren Spieler von RB Leipzig mit zum FC Bayern München nehmen. „Es ist ganz normal in der besonderen Situation, wo auch RB für mich etwas getan hat, dass ich jetzt nicht anfange, an den Spielern zu graben“, sagte der 33-Jährige am Dienstag bei einer digitalen Pressekonferenz. „Ich werde jetzt nicht einen T6 mieten oder was auch immer, um nach München zu fahren und im Schlepptau noch den ein oder anderen guten Spieler von Leipzig dabei zu haben.“

Mitte Februar hatten die Bayern bereits die Verpflichtung des Innenverteidigers Upamecano zur neuen Saison für 42,5 Millionen Euro perfekt gemacht. Am Dienstag wurde der Wechsel von Coach Nagelsmann zum deutschen Rekordmeister offiziell bekanntgegeben.

Mit nach München gehen Nagelsmanns Co-Trainer Benjamin Glück und Teammanager Timmo Hardung. „Die sind mit mir schon aus Hoffenheim gekommen und ziehen mit mir weiter. Das ist so mit dem Verein abgesprochen“, sagte Nagelsmann.

