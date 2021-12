Nagelsmann über seine Arbeit: „Claims“ klar abstecken

Julian Nagelsmann hat wesentliche Grundlagen für seine Arbeit als Trainer des FC Bayern München hervorgehoben. „Das Wichtigste ist Empathie, dass man mit Menschen gut umgehen und vor einer Gruppe sprechen kann“, sagte Nagelsmann in der aktuellen Ausgabe von „Sports Illustrated“. Zudem brauche es „bei so einem Weltverein gewisse Soft Skills, schließlich gibt es bei Bayern genügend Charakterköpfe, die wichtige Positionen im Verein besetzen, zu denen musst du einen guten Draht haben“, führte er aus.

Nagelsmann ist seit dem Sommer Trainer des deutschen Fußball-Meisters, bei dem der 34-Jährige einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. In der Zusammenarbeit mit seinen Chefs wünscht sich der Coach klare Grenzen. „Sie dürfen mir natürlich ihre Meinung sagen, aber ich möchte mir inhaltlich nicht in die taktische Idee oder Aufstellung reinreden lassen. Das würde ich bei wirtschaftspolitischen Themen, die Oliver Kahn entscheidet, ja auch nicht“, sagte Nagelsmann. „Es ist gut, dass die Claims ganz klar abgesteckt sind. Ich habe es nicht so gern, wenn 70 Köche versuchen, am Brei herumzudoktern.“

© dpa-infocom, dpa:211210-99-330772/2

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

Spieltag Champions League

Kader Mainz

Infos zum Spiel

Zahlen zum Spiel