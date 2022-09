Nagelsmann setzt auf guten Start: „Wichtig für Zieleinlauf“

Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem ersten Gruppenspiel des FC Bayern München bei Inter Mailand die Bedeutung eines erfolgreichen Starts in die Königsklassen-Saison betont. „Auftaktspiele in der Champions League sind nicht entscheidend, aber wichtig, um einen guten Zieleinlauf zu haben“, sagte Nagelsmann am Dienstagabend im Teamhotel des deutschen Fußball-Meisters in Mailand. „Wir haben eine interessante Gruppenphase vor uns“, sagte Nagelsmann mit Blick auf die Gegner Inter, FC Barcelona und Viktoria Pilsen.

„Wir versuchen, einen sehr guten Start hinzulegen“, sagte der 35 Jahre alte Nagelsmann vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Giuseppe-Meazza-Stadion. Die Bayern gelten als Startspezialisten der Champions League, sie gewannen die letzten 18 Auftaktspiele.

Kapitän Manuel Neuer hofft nach dem „bitteren“ Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal in der letzten Saison auf eine diesmal längere Königsklassen-Spielzeit für den FC Bayern. „Ich denke, dass wir zu den Mitfavoriten gehören. Wir haben den Ansporn und den Ehrgeiz, weit zu kommen“, sagte der 36 Jahre alte Nationaltorhüter.

