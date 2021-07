Nagelsmann leitet erstes Bayern-Training

Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern München die Arbeit auf dem Trainingsrasen aufgenommen. Der 33-Jährige leitete am Mittwoch beim deutschen Fußball-Rekordmeister die erste Einheit einer noch kleinen Mannschaft ohne zahlreiche Stars.

Die Neuzugänge Dayot Upamecano (RB Leipzig) und Omar Richards (FC Reading) waren ebenso wie Torwart-Rückkehrer Sven Ulreich (Hamburger SV) beim Aufgalopp auf dem Vereinsgelände dabei. 16 Feldspieler, darunter auch von Ausleihen zurückgekehrte Profis, und drei Keeper bestritten die erste Einheit der Saisonvorbereitung.

Die EM-Teilnehmer um den von Nagelsmann im Amt bestätigten Kapitän Manuel Neuer oder Torjäger Robert Lewandowski haben noch Urlaub und steigen erst im Laufe des Julis ein. Alphonso Davies bereitet sich mit der kanadischen Nationalmannschaft auf den Gold Cup vor.

Ein Trainingslager ist in diesem Sommer nicht geplant, aber vier Testspiele im Laufe des Monats gegen den 1. FC Köln (17.), Ajax Amsterdam (24.), Borussia Mönchengladbach (28.) und den SSC Neapel (31.). Anfang August steht der DFB-Pokalauftakt beim Oberligisten Bremer SV sowie kurz danach der Bundesliga-Auftakt in Gladbach an.

