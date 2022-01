Nagelsmann: „Ich finde viele Bundesligaspieler gut“

Julian Nagelsmann vom FC Bayern München hat sich nicht konkret zum kolportierten Interesse an Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach geäußert. „Ich finde viele Bundesligaspieler gut“, sagte Nagelsmann am Freitag. Es sei eine Pflicht für Clubs, über ablösefreie Fußball-Profis zu diskutieren - gerade in finanziell schwierigen Corona-Zeiten.

Aber es seien „eher mediale Gerüchte und Dinge, die in den Medien stehen“, sagte Trainer Nagelsmann. „Mein Job und meine Leidenschaft ist Fußball, und demnach bewerte ich sehr viele Bundesliga-Spieler und sage, der ist gut oder der ist nicht so gut.“

Der 25 Jahre Schweizer Mittelfeldspieler hatte zur Jahreswende angekündigt, die Gladbacher im Sommer nach dann fünf Jahren ablösefrei verlassen zu wollen. Die Borussia würde ihn darum gerne noch im laufenden Winter-Transferfenster abgeben, um so mit dem Leistungsträger noch eine Ablösesumme zu erzielen. „Rein sportlich gesehen wäre es nicht gut, wenn wir Denis Zakaria verlieren würden“, sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter am Freitag.

Für die Bayern könnte der in der Bundesliga erprobte Zakaria durchaus interessant sein, weil er künftig mögliche Lücken im Münchner Kader füllen könnte. Bei den Bayern ist die Zukunft von Nationalverteidiger Niklas Süle (26) und Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (27) aktuell ungewiss. Die Verträge der beiden Champions-League-Gewinner laufen Ende Juni ebenfalls aus. Auch sie könnten ablösefrei wechseln.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-800735/3

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle