Nagelsmann baut um: Mit Upamecano und Richards gegen Fürth

Trainer Julian Nagelsmann baut die Startelf des FC Bayern München im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth etwas großflächiger um. Vier Tage nach dem 1:1 in der Champions League gegen RB Salzburg kommen am Sonntag in der Fußball-Bundesliga Dayot Upamecano, Omar Richards und Marcel Sabitzer neu in die Startelf. Niklas Süle und Serge Gnabry müssen dafür zunächst auf die Bank, Kingsley Coman zählt wegen muskulärer Probleme nicht zum Kader. Der Franzose hatte in Salzburg einen Schlag auf die Wade bekommen.

Vor dem Unentschieden in Salzburg hatten die Bayern 2:4 in Bochum verloren. Erstmals gab es damit unter Nagelsmann zwei Pflichtspiele ohne Sieg nacheinander. Beim Tabellenführer fehlen weiterhin Manuel Neuer, Leon Goretzka und Alphonso Davies. Dagegen zählt Jamal Musiala erstmals nach einer Corona-Infektion wieder zum Münchner Aufgebot.

Bei den Fürthern setzt Trainer Stefan Leitl mutig auf exakt die Elf, die vor einer Woche beim 2:1 gegen Hertha BSC begonnen hatte.

