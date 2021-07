Nächster Abschnitt des Donauausbaus bei Straubing

Das Milliardenprojekt Donauausbau geht voran: Im Landkreis Straubing-Bogen hat mit dem Wasserstraßenausbau der zweite Teilbereich des Gesamtprojektes begonnen. Nach jahrzehntelangen Diskussionen um den Ausbau der letzten 70 Kilometer frei fließender Donau sei es gelungen, einen Kompromiss zwischen Wirtschaft und Naturschutz zu finden, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag in Reibersdorf. Gemeinsam mit seiner bayerischen Kollegin Kerstin Schreyer (CSU) gab er den Startschuss für den Abschnitt zwischen der Schleuse Straubing und der Eisenbahnbrücke in Bogen.

Zum Spatenstich für das rund 1,43 Milliarden teure Gesamtprojekt sanfter Donauausbau war vor einem Jahr Ministerpräsident Markus Söder nach Niederbayern gekommen. Beim ersten Bauabschnitt ging es um den Ausbau des Hochwasserschutzes entlang der Donau.

Die gesamte Baumaßnahme umfasst die 70 Fluss-Kilometer zwischen Straubing und Vilshofen. Zunächst steht der 38 Kilometer lange Teilabschnitt bis Deggendorf an. Durch den Ausbau soll die Fahrrinne der Donau tiefer werden. Für die Verbesserung des Hochwasserschutzes werden Deiche verlegt oder ergänzt und 17 neue Schöpfwerke errichtet.

