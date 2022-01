Nächste coronabedingte Spielabsage für Straubing Tigers

Die Straubing Tigers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) coronabedingt weiter zuschauen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, fallen nun auch die beiden Auswärtspartien gegen die Iserlohn Roosters aus. Die Straubinger hätten zu einem Doppelpack an diesem Freitag und Samstag dort antreten sollen. Die beiden von Corona-Fällen beeinträchtigten Vereine sind den Angaben zufolge im Austausch mit den DEL-Verantwortlichen wegen einer Neuansetzung. Die Straubinger haben ihr letztes Ligaspiel am 19. Januar gegen die Adler Mannheim (2:1) bestritten.

