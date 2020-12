Nackt und gewalttätig: Polizeieinsatz nach Livestream

Ein Livestream hat bei der Onlineplattform Youtube für Aufsehen und bei der Polizei für gleich zwei Einsätze an einem Abend gesorgt. In dem Video sei ein 20-Jähriger zu sehen gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gemeinsam mit einem 40-Jährigen habe sich der junge Mann vor der Kamera betrunken, dann habe er den Mann geschlagen. „Die Aufrufzahlen lagen im oberen vierstelligen Bereich“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Sogar das Eintreffen der Polizei konnten die Zuschauer am Dienstagabend noch mitverfolgen, dann wurde die Übertragung beendet. Der 40-Jährige blieb unverletzt und verließ mit der Polizei die Wohnung in Regensburg.

Kurz darauf setzte der 20-Jährige seinen Livestream nackt fort und gab verfassungsfeindliche Parolen von sich. Die Polizei nahm den Mann über Nacht in Gewahrsam. Am Mittwochmorgen wurde er in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Mitteilung der Polizei