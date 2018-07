Der Bayerische Elternverband (BEV) fordert einen Nachteilsausgleich für Schüler mit Rechenschwäche. „Was bei Lese-Rechtschreib-Schwäche längst der Fall ist, muss endlich auch für besondere Schwierigkeiten in Mathematik gelten“, sagte Monika Roemer-Girbig vom Landesvorstand des BEV in einer Pressemitteilung am Dienstag. Konkret fordert der Verband Diagnostik und spezielle Förderung an den Schulen. Zudem müsse der Nachteilsausgleich auch für betroffene Schüler ins Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz aufgenommen werden. Am Donnerstag will der Verband eine entsprechende Liste mit Unterschriften an Innenminister Joachim Herrmann (CSU) übergeben.

Online-Petition