Nachholspiel: Würzburg gegen Braunschweig am 30. November

Das wegen mehrerer Corona-Fälle abgesagte Fußballspiel der Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig ist neu terminiert worden. Die Drittliga-Partie soll nun am 30. November um 19.00 Uhr stattfinden, wie beide Vereine am Mittwoch mitteilten. Die Begegnung des 15. Spieltags war am 8. November abgesagt worden, nachdem den Würzburgern coronabedingt weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung gestanden hatten.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-33417/2

