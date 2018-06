Nachfrage nach Arbeitskräften in Bayern auf Rekordhoch

- Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Bayern so hoch wie noch nie. Der regionale Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit ist im November „weiter gestiegen, wir haben sogar ein Rekordhoch erreicht“, wie Regionaldirektionschef Ralf Holtzwart am Mittwoch in Nürnberg erläuterte.

Besonders viele neue Mitarbeiter würden im Handel, im verarbeitenden Gewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen gesucht. „Mit rund 35 Prozent kommen die meisten Stellenangebote aus der Zeitarbeit“, ergänzte Holtzwart. Der Stellenindex beruht auf konkreten, den Arbeitsagenturen gemeldeten offenen Stellen. Die aktuellen Arbeitslosenzahlen gibt die Regionalagentur an diesem Donnerstag bekannt.

Mitteilungen Regionaldirektion