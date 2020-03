Nachbarschaftsverein bietet Pflegeschulung auf Facebook

Der Nachbarschaftsverein deinNachbar in München will in einem Facebook-Kurs zeigen, wie Senioren versorgt werden können. „Versorgung von hilfsbedürftigen Senioren in Zeiten von Corona“ heißt die Schulung, die am Dienstag um 16.00 Uhr zeigen soll, wie man seinen älteren Nachbarn unter die Arme greifen kann. „Die vermehrte Hilfsbereitschaft wird durch die Verunsicherung der Bürger jedoch gedämpft, da niemand für die Ansteckung der Nachbarn verantwortlich sein möchte“, heißt es in der Ankündigung des Kurses.

Ein Mitglied des Vereins werde in der Online-Schulung „grundlegende Informationen zum Virus“ geben und „wirkungsvolle Maßnahmen für einen hilfreichen Umgang mit Risikogruppen“ zeigen. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass die Gesellschaft wieder enger zusammenwächst und sich gegenseitig unterstützt“, heißt es in der am Montag verbreiteten Mitteilung des gemeinnützigen Vereins.

Facebook-Seite für die Online-Schulung