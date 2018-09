Nachbarschaftsstreit: Wie viel Trompete ist zumutbar?

Wegen Trompeten-Musik liegen sich Nachbarn aus Augsburg seit Jahren in den Haaren - heute landet ihr Streit in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der Trompeter, ein Berufsmusiker, probt zu Hause und gibt jede Woche zwei Stunden Musikunterricht. Das stört die Nachbarn im Reihenhaus eine Tür weiter. Sie wollen, dass der Mann dafür sorgt, dass bei ihnen nichts mehr zu hören ist - und klagten. Vor dem Amtsgericht hatten sie erst Erfolg. Das Landgericht verhängte allerdings eine andere Regelung: Demnach darf der Musiker nur noch werktags in einem Übungsraum im Dachgeschoss spielen und nicht mehr als zehn Stunden in der Woche. Vor wichtigen Konzerten sind ausnahmsweise Proben am Wochenende erlaubt. Der Unterricht wurde verboten. Mit dieser Lösung ist keiner zufrieden. Der BGH kann sein Urteil am selben Tag oder später verkünden. (Az. V ZR 143/17)

