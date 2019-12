Nach zwei Unfällen: Sperrung auf A3 wieder aufgehoben

Nach zwei Unfällen ist die Autobahn 3 bei Höchstadt in Mittelfranken wieder befahrbar. Der Verkehr fließe seit etwa 6.00 Uhr morgens wieder normal, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahn wurden die Autofahrer in Fahrtrichtung Würzburg zwischen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld zuvor über den Standstreifen umgeleitet.

Am frühen Montagmorgen war ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und an einer Leitplanke entlanggestreift. Dabei bemerkte der 58-Jährige einen Funkenflug am Heck des Fahrzeugs. Kurz nachdem er ausgestiegen war, brannte der Sattelzug komplett. Wegen Sperrungen staute sich anschließend der Verkehr. Am Vormittag fuhr dann ein Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit auf das Stauende auf. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Mitteilung der Polizei