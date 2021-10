Nach zwei Bränden in München: Fahndung nach Verdächtigem

Nach Bränden in einem Mehrfamilienhaus in München und in der darunterliegenden Tiefgarage sucht die Polizei nach einem 71-jährigen Münchner. Er sei verdächtig, am Donnerstagmorgen das Feuer in der Wohnung und an einem in der Garage abgestellten Auto gelegt zu haben, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Mann habe sich am Donnerstag vom Brandort entfernt und sei flüchtig. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mehr als 100 Kräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. In der Garage hatte das Feuer auf einen weiteren Wagen übergegriffen und auch ein drittes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein hoher sechsstelliger Schaden.

