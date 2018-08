Nach Wohnungsbrand: Mann stirbt an seinen Verletzungen

Ein Mann, der bei einem Wohnungsbrand am vergangenen Freitag in Bamberg verletzt worden war, ist inzwischen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der 49-Jährige Stunden nach seiner Einlieferung in einer Spezialklinik seinen schweren Brandverletzungen. Er war der Lebensgefährte der Bewohnerin und am Freitag in der Wohnung zu Besuch. Feuerwehrleute hatten ihn leblos in den brennenden Räumen gefunden. Er konnte zunächst wiederbelebt werden.

Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen war, war auch am Montag noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Polizeisprecher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 000 Euro.