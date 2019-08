Nach Wassereinbruch: S-Bahn-Stammstrecke wieder freigegeben

Nach der Überflutung eines Tunnels auf der meist befahrenen S-Bahn-Strecke in München fuhren die S-Bahnen am Mittwochmorgen wieder. Ein Wassereinbruch hatte am Dienstag den Verkehr auf der wichtigen Stammstrecke in der Innenstadt lahmgelegt. Auf vereinzelten Linien kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Ausfällen und Verspätungen, so auf der S2, S3 und S8.

Hunderttausende Menschen waren von der Sperrung betroffen, neben Pendlern auch viele Touristen. Auf der Münchner Stammstrecke, die weitgehend unterirdisch verläuft, fahren täglich rund 1000 Züge. Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn werktags. Derzeit wird zur Entlastung des S-Bahn-Netzes eine zweite Stammstrecke gebaut, sie soll 2028 in Betrieb genommen werden. Ob der Schaden mit dem Bau dieser zweiten Strecke zusammenhängt, konnte nicht beantwortet werden.

Wie es zu dem Wassereinbruch kam, blieb weiterhin unklar. Das Wasser stand zwischen Hackerbrücke und Hauptbahnhof auf einer Strecke von 150 Metern bis zu 50 Zentimeter hoch. Die Feuerwehr München war bis zum frühem Morgen im Einsatz und leitete das Wasser in die Kanalisation ein.