Nach Vorwürfen von Tierschützern überprüft Zirkus Löwen-Kot

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Mittwoch mutmaßlich in einer Fahrschule in Leinzell zwei Fahrschulautos gestohlen und damit eine Spritztour unternommen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Nach zwei schweren Unfällen flüchteten sie mit einem weiteren gestohlenen Fahrzeug. Die Polizei nahm drei Jugendliche fest.

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen, die wohl maßgeblich beteiligt waren, sind polizeibekannt. Das sagt Präsidiumspressesprecher Bernd Märkle im Gespräch mit Schwäbische.