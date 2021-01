Nach vielen Corona-Infektionen: Salzburg sagt Skikurse ab

Nach dem Ausbruch zahlreicher Corona-Infektionen bei Schulungen hat das Land Salzburg alle Skilehrerkurse bis auf Weiteres abgesagt. Zwei derzeit laufende Fortbildungen in Obertauern und Maria Alm werden nach Angaben aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer abgebrochen, wie die Nachrichtenagentur APA am Freitag berichtete. Da es sich bei den Kursen der Wintersportler um eine Berufsausbildung handelt, dürften diese in Österreich bislang auch im harten Lockdown stattfinden.

Ein Corona-Cluster während eines Lehrgangs hat die Salzburger Regierung nun aber eingreifen lassen: Am Donnerstag fiel bei 29 von insgesamt 172 Personen eines Skilehrerkurses der Schnelltest positiv aus. Unter den Teilnehmern, Ausbildern und weiterem Personal sind auch zwei positiv getestete Briten. Ihre Proben wurden für eine Sequenzierung nach Wien geschickt, um herauszufinden, ob die Erkrankten mit der ansteckenderen Virus-Mutation infiziert sind. Alle Kursteilnehmer wurden isoliert.

