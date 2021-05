Nach Versammlungsverbot: Nur Kleinstgruppen in Schweinfurt

Nach dem Verbot durch die Stadt Schweinfurt haben sich nur wenige Personen auf dem Volksfestplatz versammelt. Die Polizei war nach eigenen Angaben am Samstag in großer Zahl vor Ort, war dabei aber kaum gefordert. Vereinzelt habe man Platzverweise ausgesprochen. Außerdem seien 15 Anzeigen aufgenommen worden - überwiegend wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei bedankte sich bei allen, die sich an das Verbot gehalten hatten.

© dpa-infocom, dpa:210508-99-521239/2