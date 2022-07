Nach Uwe Seelers Tod: DFB mit Trauerflor gegen Österreich

Zu Ehren von Fußball-Legende Uwe Seeler läuft das deutsche Frauen-Team im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Österreich mit Trauerflor auf. Dies teilte der DFB vor der Partie am Donnerstagabend (21.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Brentford Community Stadium in London mit. Vor Anpfiff der Partie soll es zudem eine Schweigeminute geben, wie die Europäische Fußball-Union mitteilte. Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben, wie sein früherer Verein Hamburger SV unter Berufung auf die Familie Seelers bestätigte.

Infos zur Frauen-EM

Sportliche Leitung deutsches Team

Deutsches EM-Aufgebot (mit Clubzugehörigkeit der nächsten Saison)

Österreichs Kader

UEFA-Tweet

© dpa-infocom, dpa:220721-99-109378/4