Nach Unfall verletzten Beifahrer zurückgelassen

Ohne sich um seinen verletzten Beifahrer zu kümmern, hat sich am Donnerstag ein Autofahrer nach einem Unfall im Landkreis Bamberg aus dem Staub gemacht. Beim Eintreffen der Streife sei der Mann bereits geflohen gewesen, teilte die Polizei mit. Der Beifahrer sei zunächst nicht ansprechbar gewesen und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Er habe bislang keine Angaben zum Fahrer gemacht. Das Auto war laut Polizei im Bereich eines Parkplatzes in Strullendorf wegen zu hoher Geschwindigkeit gegen einen Baumstumpf geprallt.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-257692/2