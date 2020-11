Nach Unfall auf A93: Spursperrung in Richtung München

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 93 ist in Richtung München ein Fahrstreifen voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 34 Jahre alter Mann am frühen Dienstagmorgen in Richtung München, als er mit seinem Sattelzug zwischen der Anschlussstelle Regensburg Süd und der Rastanlage Pentling (Landkreis Regensburg)von der Fahrbahn abkam und in die Schutzplanke prallte. Er lenkte sein Gespann zurück auf die Fahrbahn, verlor dabei aber die Kontrolle, so dass der Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke prallte. Anschließend kam das Gespann quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Schaden wird laut Polizei auf 25 000 Euro geschätzt, der Fahrer blieb unverletzt.