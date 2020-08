Nach Überfall: Verdächtiger klaut Unfallhelfer Auto

Mehrere beteiligte Fahrzeuge, mehrere Verletzte: Am Mittwochnachmittag ist es gegen 15.30 Uhr auf der B 31 bei Kressbronn zu einem schweren Unfall gekommen. Die Bundesstraße ist in beiden Richtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Motorradfahrer in Fahrtrichtung Lindau in den Gegenverkehr geraten.

Details kann Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums in Ravensburg, zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen. Im Einsatz sind Polizei, Feuerwehr, DRK, Johanniter und Rettungshubschrauber.