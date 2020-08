Nach Tod eines Lasterfahrers: Unfallursache steht fest

Nach dem Tod eines Lastwagenfahrers in Kirchdorf am Inn steht die Ursache des Unfalls von Montag fest. Der Mann habe gesundheitlich bedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei „infolge eines innerkörperlichen Vorgangs“ gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das habe die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben. Details wollte ein Sprecher nicht nennen.

Der Mann war mit seinem Lastwagen am Montag von der Bundesstraße 12 abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren, bis er auf einem Feld stehen blieb. Zunächst hatten die Ermittler nach einem zweiten Fahrzeug gesucht, das möglicherweise beteiligt war. Dieses Szenario schließt die Polizei auch aufgrund von Zeugenaussagen inzwischen aus.