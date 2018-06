Nach tödlichen Stichen auf Mutter 15 Jahre Haft für Sohn gefordert

- Sie hatte ihm Geld für Drogen verweigert, daraufhin soll er seine eigene Mutter kaltblütig erstochen haben - nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll ein 26 Jahre alter Mann wegen Mordes für 15 Jahre in Haft. Da der Angeklagte in den Augen des Anklagevertreters nur eingeschränkt schuldfähig ist, beantragte dieser am Freitag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth zugleich die Einweisung des Mannes in die Psychiatrie. Der dreitägige Prozess habe gezeigt, dass der Drogensüchtige unter einer schizophrenen Erkrankung leide.

Die Verteidigung, die die Tat vom vergangenen Februar als Totschlag wertet, hält den Mann sogar für voll schuldunfähig. Statt ein konkretes Strafmaß für seinen Mandanten zu fordern, sprach sich der Anwalt für ein „angemessenes Urteil“ aus. Der Angeklagte, der den ganzen Prozess über geschwiegen hatte, brach nach den Plädoyers in Tränen aus und entschuldigte sich für die Tat. Die Urteilsverkündung ist für den 2. Oktober geplant. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Februar seine schlafende Mutter mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Der 26-Jährige habe sich dafür rächen wollen, dass sie ihm Geld für den Kauf neuer Drogen verweigert habe.