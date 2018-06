Nach tödlichem Messerangriff sucht Polizei zwei Zeugen

Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Frau in München sucht die Polizei nach zwei Männern. Beide waren anwesend, als Zivilfahnder der Polizei einen 19 Jahre alten Verdächtigen unmittelbar nach der Tat am vergangenen Freitag festnehmen konnten. Die beiden Männer entfernten sich jedoch rasch und konnten daher nicht vernommen werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erließ das Amtsgericht München einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach diesen Zeugen. Die beiden Männer seien etwa 30 Jahre alt und werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der 19-Jährige soll in einer Wohnung im Münchner Stadtteil Neuhausen eine 25 Jahre alte Frau erstochen haben. Deren Mutter (53) und der Bruder (15) erlitten schwere Stichverletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Deutsche, der zunächst geflüchtet war, sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.