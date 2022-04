Nach Sexualverbrechen nehmen Zivilfahnder Verdächtigen fest

Nach einem Sexualverbrechen an einer 54-Jährigen in Obing hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Bei nächtlichen Fahndungsmaßnahmen in der Gemeinde im Landkreis Traunstein wurde der 31-Jährige eine Woche nach der Tat festgenommen, weil er sich auffällig verhielt. Die Kripo geht davon aus, dass der Mann Anfang April die Frau überfallen und vergewaltigt hat. Gegen den 31-Jährigen sei am Sonntag Haftbefehl erlassen worden, berichtete die Kripo am Montag.

Die 54-Jährige war nachts auf der Straße überfallen, von dem Täter in eine Wiese gezerrt und dort massiv sexuell missbraucht worden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter bereits Mitte März in Obing ein Opfer gesucht hatte. Damals hatte sich ein Mann plötzlich zu einer Frau ins Auto gesetzt und sie bedroht. Dem Opfer gelang die Flucht aus dem Wagen, so dass auch der Unbekannte das Weite suchte.

Nach der zweiten Tat hatte die Polizei in Obing nachts verstärkt Streifenbeamte und Zivilfahnder eingesetzt, um weitere Taten zu verhindern. Am Wochenende nahmen dabei dann Zivilbeamte den 31-Jährigen fest. Der Mann soll eine junge Frau und einen jungen Mann heimlich verfolgt und beobachtet haben. Außerdem passe die Täterbeschreibung auf ihn, berichteten die Ermittler.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien zudem Beweismittel gefunden worden, die einen dringenden Tatverdacht für das Sexualverbrechen begründen, berichtete die Polizei. Der Mann habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Polizeimitteilung 1

Polizeimitteilung 2

© dpa-infocom, dpa:220411-99-883845/2