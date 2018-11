Nach Schlägerei an Fasching beginnt Prozess in Landshut

Mit Faustschlägen und Fußtritten hat ein junger Mann an Fasching in Landshut einen Kontrahenten schwer verletzt. Deswegen muss sich der heute 22-Jährige ab heute vor dem Landgericht Landshut wegen versuchtem Mord verantworten. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte er nach einem Straßenumzug als Nikolaus verkleidet in einem Wirtshaus gefeiert, wo er von seinem späteren Gegner geschlagen und getreten wurde. Vor dem Wirtshaus soll der Angeklagte auf seinen Kontrahenten losgegangen sein, woraufhin sich eine Schlägerei entwickelte. Dabei ging der Kontrahent zu Boden. Der Angeklagte trat und schlug auf ihn ein. Das Opfer erlitt unter anderem mehrere Knochenbrüche.