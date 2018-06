Nach Schiffs-Havarie: Verkehr auf Donau bleibt gesperrt

Der Schiffsverkehr auf der Donau wird wegen zweier auf Grund gelaufener Schiffe vorerst gesperrt bleiben. Frühestens am Mittwoch werde der Bereich zwischen Passau und Deggendorf wieder freigegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Ein mit gut tausend Tonnen Weizen beladenes Güterschiff aus der Slowakei war am Freitag bei Pfelling (Landkreis Straubing-Bogen) festgefahren. Ein zweites Frachtschiff der gleichen Reederei versuchte, den havarierten Frachter freizuschleppen. Als das nicht gelang, wollte der Kapitän eigentlich weiterfahren, blieb aber mit seinem Schiff wenig später neben der Fahrrinne stecken.

Eine Bergungsfirma soll nun beide Schiffe freischleppen. Davor müssten diese noch „geleichtert“ werden, wie die Polizei mitteilte - die Fracht wird entladen. Nach dem Abschleppen der Schiffe steht noch das Ausbaggern der Fahrrinne an. Die sei gerade nur 13 Meter breit, also ein „Nadelöhr“, sagte Klaus Frankl von der Verkehrspolizei. Dass die beiden Schiffe aufgelaufen sind, liegt laut Frankl wohl nicht an einem zu niedrigen Wasserstand. In Frage käme aber zu hohes Gewicht durch zu viel Fracht.