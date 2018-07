Nach „Reichsbürger“-Mord: Polizist will zurück in Dienst

Nach den tödlichen Schüssen eines „Reichsbürgers“ auf einen Polizisten in Georgensgmünd wurde er vom Dienst suspendiert - nun kämpft ein Hauptkommissar um seinen Ruf. Er wolle in den Polizeidienst zurückkehren, sagte der 52-Jährige am Rande eines Gerichtsverfahrens in Ansbach. Und er verwahrte sich gegen den Vorwurf, von der Gefährlichkeit des „Reichsbürgers“ Wolfgang P. gewusst zu haben. Sonst hätte er seine Kollegen gewarnt.

Der Hauptkommissar musste sich wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz vor dem Amtsgericht Ansbach verantworten. Er hatte eine Pistole samt Munition im Keller liegen, und nicht - wie vorgeschrieben - sicher in einem Waffenschrank aufbewahrt. Das Verfahren wurde am Mittwoch jedoch wegen geringer Schuld gegen eine Geldauflage von 1500 Euro vorläufig eingestellt.