Nach Raubüberfall auf Juwelier drei Tatverdächtige gefasst

Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Kempten hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen am Dienstag in der Innenstadt eine Angestellte mit einer Pistole bedroht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Täter zerschlugen mehrere Vitrinen und raubten daraus Uhren. Sie konnten sich allerdings nicht lange ihrer Beute erfreuen: „Dank aufmerksamer Zeugen konnten die Tatverdächtigen schnell gefasst werden“, sagte ein Sprecher der Polizei Kempten. Passanten filmten mit Smartphones die Flucht der Männer. Die Verkäuferin erlitt einen Schock und musste behandelt werden. Die drei Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.