Nach Rang sechs: Ski-Ass Straßer will aufs Podest

Nach seinem sechsten Platz am Samstag hofft Skirennfahrer Linus Straßer beim zweiten Slalom-Rennen in Garmisch-Partenkirchen auf einen Podiumsplatz. Beim Heimrennen am Sonntag (9.10 Uhr) gehört der 29-Jährige vom TSV 1860 München erneut zu den Favoriten. „Es war positiv, dass ich extrem schnelle Passagen hatte. Mit dem sechsten Platz im Rücken ist es super, ins Rennen zu gehen“, sagte Straßer vor dem Wettkampt am Sonntag. Mitte Januar hatte der Münchner in Schladming den ersten Weltcupsieg in diesem Winter gefeiert. Zuletzt krönte er seine bisherige Saison mit der Silbermedaille im Team-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen.

Homepage Ski-Weltverband Fis

Homepage Ski-Weltcup Garmisch

Fis-Profil Straßer

Pressemitteilung des DSV

Ergebnisse 1. Slalom

© dpa-infocom, dpa:220226-99-300563/2