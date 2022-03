Nach Pokal-Aus: Vier Änderungen in Bochumer Startelf

Bochums Trainer Thomas Reis setzt nach dem bitteren Ausscheiden im DFB-Pokal am Mittwoch auf frische Kräfte. Gegen die SpVgg Greuther Fürth stehen Verteidiger Danilo Soares, Mittelfeldmann Eduard Löwen und die Offensivspieler Christopher Antwi-Adjei sowie Sebastian Polter neu in der Startelf. Bochum war durch ein Gegentor in der letzten Minute der Verlängerung gegen den SC Freiburg im Pokal-Viertelfinale ausgeschieden. Fürths Fußballtrainer Stefan Leitl setzt auf dieselben Spieler, die am vergangenen Wochenende in der Bundesliga 1:1 gegen den 1. FC Köln gespielt hatten.

