Nach Panne Zoo-Gelände in Nürnberg mit Salzwasser belastet

Nach einer Panne in einem Solesilo ist das Gelände des Nürnberger Tiergartens erneut mit Salzwasser belastet worden. Wegen eines defekten Ventils sei salziges Wasser über einen Überlaufbehälter in das Schotterbett einer Containergrube gelangt, teilte die Tiergartenleitung am Mittwoch mit. Ursache war der kältebedingte Ausfall eines Magnetventils an einem Silo.

Die Sole wird für die Salzwasserbecken in der umstrittenen Delfinlagune benötigt. Dort war bereits kurz nach der Eröffnung 2011 durch eine Fuge am oberen Beckenrand Salzwasser ausgetreten und hatte ein rund 1000 Quadratmeter großes Waldstück neben der Lagune schwer geschädigt.

Der aktuelle Vorfall hatte sich bereits Anfang Januar zugetragen. Auch diesmal liege der im Boden gemessene Salzgehalt über dem Grenzwert für Wasser zur Pflanzenbewässerung, räumte die Tiergartenleitung ein. Wegen der hohen Salzgehalte habe der Zoo auf Anraten eines Gutachters den betroffenen Bereich mit Süßwasser nachgespült. Damit wolle man sicher gehen, dass das salzhaltige Wasser aus dem Boden rausgespült sind, bevor die Pflanzen ihr Laub austreiben.

Die Kälte hat im Nürnberger Zoo auch noch eine Reihe weiterer Spuren hinterlassen. So hatte ein Wasserrohrbruch zeitweise den gesamten vorderen Tiergartenbereich von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Zwischenzeitlich musste auch die Wasserförderung der eigenen Brunnenanlage wegen des wochenlangen klirrenden Frostes eingestellt werden. Und von einem Feuerwerk verschreckte Paviane mussten wegen Frostschäden behandelt werden.

Pressemitteilung des Tiergarten Nürnberg