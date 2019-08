Nach Nacktbildern von Ex: Verurteilung zu fünf Jahren Haft

Weil er Nacktbilder seiner Ex-Freundin öffentlich gemacht und die Frau auch anderweitig tyrannisiert hat, ist ein 44 Jahre alter Mann zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Mit in das Urteil des Landgerichtes Aschaffenburg vom Donnerstag eingeflossen ist auch der Bau einer Rohrbombe, mit der der Mann angeblich seine Ex-Freundin schädigen wollte.

Die Verteidigung erklärte, dem Bausatz habe mit dem Sprengstoff die entscheidende Komponente gefehlt. Der Angeklagte hatte auch zugegeben, am Auto der Frau hantiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm in der Anklageschrift zudem vorgeworfen, einen Totenschädel als Drohgebärde an seine Verflossene verschickt zu haben.

Das Gericht ging mit seinem Urteil noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft von fünf Jahren Haft hinaus. Die Verteidigung hatte gefordert, es bei knapp zwei Jahren zu belassen.