Nach Muskelfaserriss: Bayerns Davies in Kanadas WM-Kader

Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies steht in Kanadas Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das gab der kanadische Verband am Sonntag bekannt. Der 22-jährige Davies hatte sich kürzlich einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Der Profi fehlte den Bayern in den letzten beiden Bundesligaspielen des Jahres.

Kanada trifft bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gruppe F auf Belgien, Kroatien und Marokko. Im Achtelfinale wäre ein Duell mit Deutschland möglich. Davies ist ein Leistungsträger der kanadischen Auswahl, er wird im Aufgebot als Angreifer geführt.

