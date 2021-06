Nach Messerattacke: Volle Partymeile in Würzburg

Ungeachtet der Bluttat in der Würzburger Innenstadt haben am Samstag Dutzende Menschen den Abend an Würzburgs „Partymeile“ am Mainufer verbracht. Bei sommerlichen Temperaturen versammelten sich überwiegend junge Menschen im Bereich des Mainkais und am Mainufer, das nicht weit vom Ort der Messerattacke am Barbarossaplatz entfernt liegt.

Um den Tatort mitten in der Würzburger Innenstadt war indessen Ruhe eingekehrt. Kerzen flackerten im Abendlicht. Menschen hielten im Vorbeigehen inne und legten auch in den Abendstunden Blumen nieder. Polizisten standen noch immer vor der abgesperrten Filiale einer Einzelhandelskette, wo ein 24 Jahre alter Somalier am Freitagnachmittag drei Frauen getötet hatte.

Sechs Personen wurden nach derzeitigen Angaben bei der Messerattacke schwer und eine Person leicht verletzt. Nur wenige Meter vom Tatort entfernt ist das Juliusspital, in dem Verletzte liegen. In Gedenken wurden auch hier Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Eine schwer verletzte Frau soll noch immer in Lebensgefahr schweben.

