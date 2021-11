Nach Messerangriff auf Kind: Verdächtiger in Psychiatrie

Nach einem Messerangriff auf einen Zehnjährigen in der Münchner Innenstadt ist der 57-jährige Tatverdächtige in die Psychiatrie gebracht worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, hatte der Ermittlungsrichter am Sonntag einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann erlassen. Erkenntnisse zum Tatmotiv des Mannes gebe es bisher nicht, so der Sprecher weiter.

Nach Angaben der Ermittler hatte der Mann den Buben am Samstagabend in einem Bekleidungsgeschäft mit einem Küchenmesser an Hals und Schulter verletzt. Zeugen überwältigten den 57-Jährigen und leisteten dem Kind Erste Hilfe. Der Junge kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Pressemitteilung der Polizei vom Sonntag