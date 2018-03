Nach Lkw-Unfall ist A9 wieder freigegeben

Nach dem Unfall mit einem Lastwagenfahrer aus Thüringen auf der Autobahn 9 bei Bindlach in Bayern hat es am Freitagmorgen keine größeren Behinderungen mehr im Berufsverkehr gegeben. Zwölf Stunden war die Fahrbahn teilweise gesperrt. Sie wurde gegen 5.30 Uhr wieder komplett freigegeben, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Zuvor hatte es in beiden Richtungen teilweise kilometerlange Staus gegeben. Der Verkehr wurde laut Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Am frühen Donnerstagabend war ein Lastwagenfahrer in der Nähe des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke gekracht und umgekippt. Der 61-Jährige aus Thüringen starb noch am Unfallort.

