Nach Leichenfund: Keine Zeichen von Fremdeinwirkung

Die am vergangenen Freitag von Schülern gefundene Leiche am Saaleufer in Unterfranken ist nach Polizeiangaben höchstwahrscheinlich nicht durch eine Gewalttat gestorben. Die Obduktion am Donnerstag habe keine Zeichen von Fremdeinwirkung ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die genaue Todesursache werde noch untersucht.

Eine Schulklasse aus Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) hatte die Leiche des 46-Jährigen Ende Februar bei einer Müllsammelaktion in den Saalewiesen entdeckt. Die Achtklässlerinnen und -klässler wurden anschließend psychologisch betreut.

Mitteilung der Polizei vom 25. Februar

