Nach langer Pause: Skispringer Freund gibt Weltcup-Comeback

Der frühere Weltmeister Severin Freund feiert nach über einem Jahr Pause sein Comeback im Skisprung-Weltcup. „Ich bin so glücklich, dass ich an diesem Wochenende in Rasnov antreten werde“, schrieb der 31 Jahre alte Bayer am Mittwoch in einem englischsprachigen Beitrag in sozialen Netzwerken. „Das Training lief gut, und ich freue mich, wieder in Wettbewerben zu springen.“

Seinen bis dato letzten Weltcup hatte Freund bei der Vierschanzentournee 2018/19 am Neujahrstag des vergangenen Jahres in Garmisch-Partenkirchen bestritten. Der früher beste deutsche Skispringer hatte in den vergangenen Jahren unter anderem mit zwei Kreuzbandrissen und zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen gehabt. Im rumänischen Rasnov steht für Freund und seine Teamkollegen an diesem Donnerstag die Qualifikation an. Anschließend folgen am Freitag und Samstag zwei Wettkämpfe.

