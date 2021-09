Nach Kleinflugzeug-Absturz: Leiche auf Wiese gefunden

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wald in Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) ist ein toter Mensch gefunden worden. Die Leiche lag auf einer Wiese etwa 400 Meter von dem Absturzort entfernt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen in Wilnsdorf. Augenzeugen hatten das einmotorige Flugzeug am Morgen in einen Wald beim Ortsteil Niederdielfen stürzen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei schickte einen Hubschrauber los, auch eine Drohne mit Wärmebildkamera sollte zum Einsatz kommen. Wie viele Menschen an Bord waren, war zunächst unklar. Nach dem Fund der toten Person ging die Suche weiter.

