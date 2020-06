Nach Goldraub in U-Haft

Zwei Tage nach einem Goldraub in Fürth ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der 36-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll einem Rentnerpaar Gold im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen haben.

Das Paar hatte das Gold verkaufen wollen. Es kam zum Streit mit den vermeintlichen Käufern, die den Rentnern daraufhin das Gold entrissen und flüchteten. Die Polizei nahm einen der Männer kurz darauf fest und stellte das Diebesgut sicher. Die Fahndung nach einem Mittäter dauerte an.