Nach Fund einer Frauenleiche: Verwandter festgenommen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Oberfranken ist ein naher Verwandter der Frau festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl gegen den 59-Jährigen erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bamberg am Dienstagnachmittag mit. Die 56 Jahre alte Frau war in der Nacht zu Montag in einem Wohnhaus in Gößweinstein (Landkreis Forchheim) tot aufgefunden worden. Der nun festgenommene Mann werde verdächtigt, sie gezielt getötet zu haben. Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

